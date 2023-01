Varriale | “Del Caso Juve e D’Onofrio non se ne parla | clima surreale”

napolipiu.com

Napoli - Enricocommenta la vittoriaNapoli contro la Sampdoria: 'La capolista è tornata.14° successo per il Napoli che supera con maturità Sampdoria. Partita non facile sul piano psicologico sia per l'...Napoli campione d'Inverno, il commento diIl giornalista Enricoha commentato il risultatoclub azzurro su Twitter , non senza un pizzico di polemica verso alcuni quotidiani: ... Varriale: “Napoli Campione d’Inverno La fotografia del dominio che non tutti accettano” Enrico Varriale, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Ieri il Napoli ha conquistato tre punti che fotografano la realtà di un dominio di una squ ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Enrico Varriale, giornalista: “Trovo abbastanza surreale che del caso Juventus e del caso D’Onofrio se ne parli poco nei medi ...