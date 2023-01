Valeria Marini hot a Bellamà | «Sesso stellare | ora ho una persona nella mia vita»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ospite di, la trasmissione di Pierluigi Diaco,si racconta. L’attrice sarda, da sempre molto allegra e ironica, nasconde in sè momenti di tristezza, come racconta lei stessa. «Quando viene meno l’allegria mi appello al fatto che non si può non essere giù di morale. Sono tendente alla depressione ma poi penso che sono fortunata. Chi ha delle fortune deve pensare che ci sono tante persone che hanno bisogno di noi. L’allegria la porto in primis a me stessa».hot: «fa riferimento alla sua carriera da attrice, ricordando la collaborazione con Pupi Avati: «È un regista che io amo molto, racconta delle storie meravigliose e sa tirar fuori l’anima e l’emozione dagli attori. Preparava un film, c’era ...