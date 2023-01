Valditara | un tutor in classe per gli studenti difficili 

(Di lunedì 9 gennaio 2023) AGI - Verrà introdotta la figura del docenteper ogni gruppo, il docente che dovrà avere una formazione particolare, e anche essere pagato di più, e che dovrà in team con gli altri insegnanti seguire in particolare quei ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento ma anche quelli molto bravi che magari insi annoiano e che hanno bisogno di accelerare". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppein una intervista al Messaggero. La figura delin, ha dettonell'intervista, entrerà in azione "dal prossimo anno scolastico, nel contempo avvieremo gradualmente una formazione specifica"

