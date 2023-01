Vaccino per le api | approvato il primo al mondo

Il Post

Covid, Gimbe: quarte dosi giù del 25% in 7 giorni UN FERITO A1, scontro fra tifosi di ... in due giorni 135mila fedeliil saluto alla salma BLOCCATO DA DUE CONIUGI CARABINIERI Accoltellò ...E arriva il manuale greenil caro energia: "Vestitevi a cipolla, tutti a lezione in bici". È stato approvato il primo vaccino per le api Se, come sostengono alcuni, più dosi di vaccino inducessero tolleranza, questi pazienti non avrebbero dovuto rispondere". (ANSA). Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...L’anno nuovo in Sardegna è cominciato con un incremento di nuovi casi di Coronavirus: tra il 20 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023 i dati analizzati dalla Fondazione Gimbe segnalano un peggioramento de ...