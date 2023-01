Tiscali Notizie

Il Gran giuri' speciale dell'area di Atlanta ha concluso le sue indagini sulle pressioni di Donald Trump per ribaltare l'esito delle presidenziali 2020 in Georgia. Lo riferisce la Cnn. Nel suo ...... come già accaduto al partito socialista francese: nonmezzi termini Fausto Bertinotti , ospite ... si appresta a fare delle primarie, ci sono discussioni sulonline..." , stuzzica Myrta ... Usa:voto Georgia, gran giurì ha concluso indagini su Trump (ANSA) - WASHINGTON, 09 GEN - Il Gran giuri' speciale dell'area di Atlanta ha concluso le sue indagini sulle pressioni di Donald Trump per ribaltare l'esito delle presidenziali 2020 in Georgia. Lo rif ...Migliaia di bolsonaristi hanno occupato e vandalizzato i palazzi del potere, poi sgomberati. Lula: “Terrorismo fascista” (la cronaca della notte). Il predecessore condanna i fatti: “Atti illegali”. Ri ...