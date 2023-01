Agenzia ANSA

Lo ha riferito il consigliere per la sicurezza nazionaleJake Sullivan, precisando che le autorita' americane non sono in contatto diretto con Bolsonaro, ricoverato in un ospedale di Orlando per ...Punti chiave 18:49richiesta di estradizione per Bolsonaro dal Brasile 17:58 O Globo: Bolsonaro ricoverato in ospedale in Florida per problemi addominali 16:32 Biden, Obrador e Trudeau: "... Usa, nessuna richiesta estradizione Bolsonaro dal Brasile - America ... WASHINGTON, 09 GEN - Gli Usa non hanno ricevuto alcuna richiesta ufficiale dal Brasile su una possibile estradizione dell'ex presidente Jair Bolsonaro dopo l'assalto dei suoi sostenitori al parlamento ...Washington (Usa), 9 gen. (LaPresse) - "Al momento" gli Stati Uniti "non hanno ricevuto alcuna richiesta ufficiale del governo brasiliano" riguardo ...