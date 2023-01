Usa | McCarthy eletto speaker della Camera Trump batte un colpo

la Repubblica

prende il posto di Nancy Pelosi che ha sempre mantenuto saldo il suo legame con il Molise e il suo paese d'origine, tanto da venire in visita ufficiale a Fornelli (Isernia) nell'estate 2022 ...Come già per Nancy Pelosi, c'è sangue molisano anche nelle vene del 57enne neo speaker della Camera americana. Il padre di Kevin, stando a quanto si legge su Ansa Molise, è un vigile del fuoco di origini irlandesi, mentre sua madre, Roberta Palladino, è di origini italiane. Il nonno materno, immigrato dal Molise, era .. Usa, McCarthy eletto speaker alla Camera alla 15ma votazione. "Vinceremo la sfida con Partito comunista cines… Alla quindicesima votazione, dopo aver superato alcune opposizioni interne al Gop, il repubblicano Kevin McCarthy è stato eletto speaker della Camera statunitense. Pro life, la sua candidatura è stata ...La nomina a speaker di McCarthy è la prova che Donald Trump è ancora in grado di dire la sua nel Gop. Eppure il percorso del deputato californiano si intreccia con finanziatori dem.