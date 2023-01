Ursula Von der Leyen incontra Giorgia Meloni | e cambia idea sul premier

Leggi su panorama

(Di lunedì 9 gennaio 2023) «Un piacerere…». Se c’è una cosa che dal punto di vista politico porta con se l’incontro di oggi a Roma tra la Presidente della Commissione Europea,Von dered il Presidente del Consiglio,è che per sempre viene messo in soffitta il tanto sbandierato pericolo di isolamento, anzi di indesiderabilità europea della leader di Fratelli d’Italia che non solo la sinistra ma gli stessi vertici di Bruxelles sbandieravano pochi mesi fa, quando impazzava la campagna elettorale. Un piacerere @a Roma oggiAhead of next #EUCO, we discussed how to: • Keep supporting ??• Ensure secure and affordable energy• Boost the competitiveness of EU industry • Make ...