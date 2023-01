Uomini e Donne | Teresa Cilia reagisce alle foto dell' ex marito con la nuova fiamma

Witty TV

Teresa Cilia , ex volto di, ha risposto ai fan dopo aver saputo delle foto che ritraevano l'ex marito Salvatore Di Carlo in compagnia di una nuova fiamma. Negli scorsi mesi, in realtà, l'uomo avrebbe iniziato a ......dalla polizia morale perché indossava in maniera scorretta il velo obbligatorio per le. Da ...di aver partecipato alle proteste di Isfahan dello scorso novembre in cui sono morti tredella ... Lunedì 9 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Recentemente Sara Shaimi e Sonny Di Meo hanno rivelato che la loro storia d’amore è giunta al termine. A quanto pare l’ex corteggiatore ...Scoppia il caso malasanità in Friuli-Venezia Giulia. Dopo i casi delle due donne andate in pronto soccorso con una frattura – una al gomito… Leggi ...