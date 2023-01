Uomini e Donne | quando ci sarà la scelta di Federico Nicotera? Chi sceglierà tra Alice e Carola

(Di lunedì 9 gennaio 2023)non si smentisce mai: il salotto pomeridiano più famoso della Mediaset, e condotto magistralmente da Maria De Filippi, riesce sempre a stupire il suo amato pubblico con tanti colpi di scena, novità e tresche con le quali non ci si annoia mai. Da qualche anno, poi, Maria De Filippi ha avuto la brillante idea di accorpare insieme sia il trono over che quello dei giovani, in modo tale da creare, come spesso accade, degli intrecci imprevisti e tanta – tantissime – occasioni per il gossip.ricominciadopo le feste? La prima puntata del 2023 e le anticipazioni Foto IG, tutte le novità dopo la pausa natalizia I risultati, poi, le danno ragione: gli ascolti sono in aumento, e sempre più telespettatori continuano ad ...

Witty TV

Teresa Cilia , ex volto di, ha risposto ai fan dopo aver saputo delle foto che ritraevano l'ex marito Salvatore Di Carlo in compagnia di una nuova fiamma. Negli scorsi mesi, in realtà, l'uomo avrebbe iniziato a ......dalla polizia morale perché indossava in maniera scorretta il velo obbligatorio per le. Da ...di aver partecipato alle proteste di Isfahan dello scorso novembre in cui sono morti tredella ... Lunedì 9 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Olivo: «Il senso e lo spirito dei luoghi viene restituito anche dalle storie di quegli uomini e quelle donne che ne accompagnano il cammino e che, ad ogni passo, contribuiscono ad impreziosirne la nar ...L'ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia, ha rivelato cosa ne pensa della situazione dell'ex marito, Salvatore Di Carlo, paparazzato in compagnia di (più di) una donna. Ecco cosa ha detto.