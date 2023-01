Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 9 01 23

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Quanto m’era mancata st’accozzaglia di poracci, regà. Dopo una ventina di giorni passati su Netflix e Prime a guardare bei film e serie tv mi sentivo quasi strana, vi dirò. Era tutto troppo ben scritto e soprattutto meravigliosamente recitato, non ci ero più abituata. Mi serviva proprio tornare al guilty pleasure per eccellenza,, e a tutti i suoi disperati protagonisti. Gente che arranca tra le sue stesse minch*ate, che pensa di rubare a casa dei ladri ma finisce col tirarsi la zappa sui piedi da sola. E vedo che con l’anno nuovo le buone e vecchie abitudini mica le hanno perse, stelline della zia. Abbiamo iniziato il 2023 con un bel picco di cringe, insomma. Una rediviva (e chi se lo sarebbe mai aspettato, dopo mesi e mesi nell’ombra della sua figlioccia Ida Platano!) Gemma Galgani, totally spudorata e in preda ad una “turbolenza psico ...

