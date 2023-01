Uomini e Donne | la reazione di Teresa Cilia all’avvistamento di Salvatore Di Carlo in compagnia della nuova fiamma

Witty TV

L'aumento coinvolgee tutte le classi d'età, ad eccezione dei 35 - 49enni per effetto della dinamica demografica negativa. Il tasso di occupazione, che nel complesso è in aumento di un ...Hanno perso la vita diecie quattro. Nero che più nero non si può l'inizio del 2023. Lunedì 9 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Scoppia il caso malasanità in Friuli-Venezia Giulia. Dopo i casi delle due donne andate in pronto soccorso con una frattura – una al gomito… Leggi ..."Viene ignorata la storia delle artiste, delle scienziate, delle letterate, delle giornaliste, delle insegnanti o anche semplicemente delle donne comuni..." ...