Uomini e Donne inizia con la figuraccia di Alessandro Tina li disintegra | “Uomo di merd*”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Anno nuovo, vita vecchia a. Nella puntata odierna infatti, abbiamo assistito per l’ennesima volta a un racconto di due persone, partito in un modo, e finito in un altro. Che trae Paola ci fosse stato molto di più di un bacio, lo si era capito sin dal primo secondo in cui i due hannoto a parlare del loro appuntamento. Perchè poi, diciamolo, una cosa è mettersi d’accordo, un’altra è entrare in uno studio televisivo, con una conduttrice, opinionisti e pubblico, e raccontare delle balle. Ecco,e Paola si sono accordati su quello che dovevano dire e questo è chiaro a tutti. Per ragioni diverse, con una malizia diversa, ma in ogni caso, non sono stati molto trasparenti. Certo Paola, ha comunque raccontato alla redazione la sua versione dei fatti, è stata limpida ...