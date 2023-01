Uno sguardo alla Cina del 2023

Leggi su panorama

(Di lunedì 9 gennaio 2023) In seguito all'annuncio del Partito Comunista Cinese, secondo cui dal prossimo 8 gennaioi viaggiatori provenienti dall’estero non saranno più soggetti a quarantena centralizzata per entrare in, molti investitori esistenti e potenziali, studenti, politici di alto livello, turisti, diplomatici, organizzazioni commerciali hanno accolto positivamente la notizia. Con il nuovo anno ed i grandi cambiamenti economici in atto, esamineremo come il mercato cinese potrà evolversi nel. L’economia cinese dovrà affrontare una serie di sfide post-pandemiche in un contesto difficile in cui i livelli di vaczione sono ancora bassi, in particolare tra gli anziani, e con una rete ospedaliera ancora poco equipaggiata e preparata a gestire le possibili infezioni di massa; due fattori che fino a poco tempo fa avevano reso ...