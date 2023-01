Università | Moda sostenibile | Diritto Sportivo e Galateo gli ultimi | innovativi | percorsi formativi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 9 gennaio 2023) di Francesco Garibaldi Le imprese cercano lavoratori, ma non li trovano: nel nostro Paese il cosiddetto “mismatch”, ossia il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, ha toccato un esagerato 41% (dati Bollettino Unioncamere-Anpal): nessuno può nascondere che siamo, “con tutte le scarpe”, in una vera e propria emergenza occupazionale. Se ogni giorno nuove startup nascono, settori di business crescono rapidamente e tecnologie innovative per l’industria vengono perfezionate, è evidente come a dover rispondere presente debbano essere in primis il mondo dell’alta formazione e quello delle scuole tecniche post-diploma. Lee gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) hanno infatti la responsabilità di formare i professionisti di domani in un momento storico di forse impercettibile ma profonda trasformazione del lavoro e dei mestieri. ...