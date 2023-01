United Cup 2023 | Lorenzo Musetti | dal ruolo solido di secondo violino al finale amaro

L'ex numero 1 del mondo non ha iniziato bene la nuova stagione, essendo stato sconfitto da Cameron Norrie e Alex de Minaur nell'edizione inaugura della. Il 36enne di Manacor è parso ancora ...I successi insul norvegese Viktor Durasovic, il brasiliano Felipe Meligeni Alves, il polacco Daniel Michalski e il greco Stefanos Sakellaridis hanno permesso al carrarino di guadagnare 60 ...Manchester United host Charlton in the Carabao Cup Quarter Final on Tuesday evening at Old Trafford. New customers of bet365 can get £50 in free bets by backing our tip on the clash, staking £10 ...Newcastle United will need to take their chances when they face Leicester City in the quarter-finals of the Carabao Cup after Eddie Howe's wasteful side were punished by Sheffield Wednesday in the FA ...