Un’abbuffata di musica nel 2023

Io Donna

Dopo2022 che ha visto, soprattutto in estate,didal vivo, il 2023 si annuncia non da meno, grazie anche al ritorno dei grandi eventi live con protagonisti gli artisti internazionali . Stadi e arene da tutto esaurito già ora ...Sempre da loro ho assorbito l'amore per lae da ... se hai la passione elavoro per spenderla. Quando il teatro ha ...scaldando perché a minuti sarei andata in scena con La grandedi ... Dai Coldplay ai Maneskin, torna la grande musica: ed è già sold out in stadi e arene