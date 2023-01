Un vizio di famiglia | perché è un film che fa a pezzi il patriarcato e la borghesia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) IlSébastien Marnier non è solo un giallore, ma è anche un racconto feroce dellacome nucleo tossico e del trionfo del femminile. "Non c'è niente di peggio della. È come un veleno che ti scorre nelle vene contaminandoti e facendoti stare male", recita una delle battute manifesto di Undi, terzodi Sébastien Marnier, arrivato in sala il 4 gennaio dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti Extra. Un thriller al vetriolo che combina abilmente il melodramma domestico di ascendenza chabroliana, il giallo hitchcockiano e la fiaba nera: il centro è lacome nido di rapporti tossici, il detonatore di dinamiche nebulose e invidie cresciute all'ombra del quieto ...

L'Espresso

Per finire - sorpresa - "Undi" (già "L'origine du mal") è un film autobiografico: la telefonata con cui il personaggio di Laure Calamy si annuncia al padre mai conosciuto riproduce ...Chiude la classifica, al decimo posto , Close , unico altro esordio della settimana ( Undie Godland - Nella terra di Dio li troviamo rispettivamente al tredicesimo e al quindicesimo ... Un vizio di famiglia, capoclan in un nido di vipere (con troppi colpi di scena) Il film Sébastien Marnier non è solo un giallo famigliare, ma è anche un racconto feroce della famiglia come nucleo tossico e del trionfo del femminile.La famiglia di un bambino di 11 anni, rimasto disabile al 100% dopo il parto in ospedale, ha vinto la causa contro la struttura sanitaria e ha ottenuto un risarcimento di oltre 2 milioni di euro. La d ...