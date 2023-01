Un posto al sole | anticipazioni 9 gennaio 2023 | Guido indaga su Michele

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 9 gennaio 2023)Saviani tornerà a Napoli nella puntata di Unaldi lunedì 9. Il giornalista, dopo il bacio inaspettato con Silvia poco prima di Natale, è partito per Milano per trascorrere le vacanze con Fabiana, la sua amica e collega con cui ha intrapreso di recente una frequentazione.farà ritorno in città e questo evento susciterà la gioia di, ma anche la sua curiosità. Il vigile, infatti, vorrà sapere dal suo amico quale sia la sua situazione sentimentale attuale e come sia andata la trasferta milanese in compagnia di Fabiana e, per ottenere queste informazioni, incalzerà Saviani.indagherà su, ma non sembrerà scoprire molto in quanto il giornalista, appena tornato a casa, si immergerà ...