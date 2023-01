Un giorno da Toro

(Di lunedì 9 gennaio 2023) 2002: Muore Aldo Cadario, granitico e statuario difensore del Torino fra gli anni Trenta e Quaranta. Precede e in parte condivide i primi passi del Grande Torino, ma senza poterne godere i trionfi. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Torino FC

