La Gazzetta dello Sport

È quindi scontato che ivengano registrati proprio a quelle latitudini: in questo caso il merito se lo prende il... l'argentina ha confermato di aver avviato una procedura di divorzio con l'attaccante 29enne del. Un accordo che potrebbe portare nelle casse dell'ex agente un risarcimentocon ... Un Galatasaray da record: è il primo club del mondo ad avere 100mila tifosi con fan token La squadra di Icardi accentra su di sé l'incredibile entusiasmo di una nazione che, insieme al Brasile, va pazza per gettoni digitali ...Galatasaray will step up their bid to sign €8.5m-rated Milot Rashica on a permanent Norwich City deal by offloading two of their loan exports.