Un difensore ‘mondiale’ per Allegri | scambio più cash

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La Juventus può fiondarsi su Axel Disasi: questo il nome per rinnovare il pacchetto difensivo dei bianconeri Tre gol e quattro assist in ventisei partite: sono i numeri, importanti, di Axel… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

...finale del2010, dall'ex United durante il match di Coppa di Francia tra Marsiglia e Hyères e costretto a restare sotto osservazione a scopo precauzionale in terapia intensiva. Il...... anche se la continua pressione non produce però particolari pericoli per l'estremo... Sia lui che gli altri giocatori tornati dalhanno bisogno di lavorare. Non c'è tantissimo tempo ...