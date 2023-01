Un chilo e mezzo di droga tra i binari | la scoperta dei cani Fire e Onah - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

La polizia ha sequestrato hashish e cocaina trovati in un nascondiglio 'a cielo aperto' nell'area ferroviaria dismessa fra San Jacopino e le ...Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha sequestrato, in un'area ferroviaria dismessa tra San Jacopino e le Cascine, undi droga pronta, secondo gli investigatori per essere smerciata su piazza anche durante questo ultimo ponte festivo, caratterizzato da un notevole incremento di afflusso di persone nel ... Un chilo e mezzo di droga tra i binari, la scoperta dei cani Fire e Onah La polizia ha sequestrato hashish e cocaina trovati in un nascondiglio "a cielo aperto" nell'area ferroviaria dismessa fra San Jacopino e le Cascine ...Fire e Onah, unità cinofile della polizia di Stato FIRENZE - La Polizia di Stato ha sequestrato, in un’area ferroviaria dismessa tra San Jacopino e le ...