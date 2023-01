(Di lunedì 9 gennaio 2023)si è trasferito in Arabia Saudita: l’attaccante portoghese ha iniziato la sua nuova avventura con l’Al Nassr anche se dovrà ancora attendere per scendere in campo con la maglia della sua nuova squadra. Intanto CR7 si è sistemato con la sua famiglia in unextralusso. Leggi anche, ancora un intoppo: problemi col tesseramento L’diIl portoghese sta con la sua famiglia, gli amici e il team di sicurezza al Four Seasons nella Kingdom Tower, dove occupano 17 stanze. Il Four Seasons nella Kingdom Tower è uno degli edifici più alti dell’Arabia Saudita, come riportato dal ...

Un alloggio da sogno per Cristiano Ronaldo: quanto spende al mese Cristiano Ronaldo in un alloggio extralusso in Arabia Saudita: ecco dove alloggia CR7 con la famiglia in attesa di una nuova dimora ...