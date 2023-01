Ultras e politica | quei legami che sedano le polemiche sugli scontri in A1 | da Centinaio a Frassinetti | chi incontrò i capi delle curve in Senato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) I giovani attivisti che lottano contro il cambiamento climatico li aveva immediatamente definitivi “incivili” sui suoi profili social dopo che avevano imbrattato con vernice lavabile l’ingresso del, di cui è vice-presidente. Di fronte alle immagini deglitra glidi Napoli e Roma, invece, il leghista Gianmarcoha preferito rimanere in silenzio. Come molti altri rappresentanti del governo e della maggioranza. Nessuna reazione anche da parte della sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola, assidua frequentatrice di San Siro. Il 2 gennaio aveva auspicato che i climattivisti venissero “condannati a risarcire in toto il danno”, mentre sulle violenze tra partenopei e giallorossi non una parola. Ci sono emergenze ed emergenze, del resto. Per esempio, ...