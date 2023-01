Ultrà Napoli forzano posto di blocco a Genova | ecco quello che avevano in auto!

(Di lunedì 9 gennaio 2023)- Stavano andando a vedere la partita Sampdoria -ma nel bagagliaiotre spranghe di ferro forse usate negli scontri in A1. Per questo ieri pomeriggio quattrodel...

Repubblica Roma

- Stavano andando a vedere la partita Sampdoria -ma nel bagagliaio avevano tre spranghe di ferro forse usate negli scontri in A1. Per questo ieri pomeriggio quattrodelhanno forzato un posto di blocco a Genova Nervi. I quattro, di età compresa tra i 21 e i 27 anni, sono stati inseguiti dagli agenti della polizia stradale e fermati poco dopo. I ...Dopo le scene da Far West registrate nel pomeriggio di domenica 8 gennaio sull'autostrada A1, all'altezza di Arezzo , per via dei violentissimi scontri tradie Roma, il governo di Giorgia Meloni è pronto ad attuare la stretta sulle prossime manifestazioni sportive a rischio, onde evitare che eventi di questo genere si ripetano. Pronta la ... "I romanisti sono venuti a fare la guerra". La risposta: "Vi buchiamo". Così gli ultrà hanno prepararato la …