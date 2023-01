Ultrà di Roma e Napoli | com’è nata la rivalità L’omicidio Ciro Esposito

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Gemellati negli anni 80, si narra che i rapporti si siano incrinati nell’86 con il passaggio dell’ex laziale Giordano al. Ma da tempo è la criminalità pura a essere entrata in scena. Edisegna un punto di non ritorno

Repubblica Roma

Così Marisa Grasso, la vedova dell'ispettore Raciti, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sugli scontri tradi Napoli esull'A1.Da alcuni video in rete si vede il momento in cui le due tifoserie dellae del Napoli entrano ... Si distinguono anche i fumi e il bagliore dei lacrimogeni lanciati dagli. In altri video ... "I romanisti sono venuti a fare la guerra". La risposta: "Vi buchiamo". Così gli ultrà hanno prepararato la …