Ultrà della Roma arrestato | domani la direttissima

(Di lunedì 9 gennaio 2023) AGI - Udienza per, per Martino Di Tosto l'ieri per rissa aggravata dopo gli scontri sull'Autosole tra tifosi giallorossi e supporter del Napoli. Il 43enne, fermato dai poliziottidigos die di Arezzo, era stato già coinvolto nel 2013 in una sassaiola contro il pullman dell'Hellas Verona. Intanto proseguono gli accertamenti per identificare eventuali altri responsabili dei tafferugli avvenuti nell'area di servizio Badia al Pino lungo la corsia nord dell'Autosole, lo stesso dove nel 2007 morì il tifosono Gabriele Sandri. Al momento sono in corso verificheDigos su altri soggetti. La polizia scientifica ha ripreso tutto con le proprie telecamere. ...