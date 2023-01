Ultime Notizie – Vendite record per Rolls-Royce | 500mila euro il prezzo medio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nonostante la crisi,registra nel 2022in 118 anni di storia. La casa automobilistica britannica, controllata dal gruppo tedesco Bmw, ha venduto nel 2022 6.021 auto ad undi 500 mila: si tratta di un aumento dell’8% rispetto alle 5.586 auto vendute nel 2021. A spingere lesoprattutto ilOriente, l’Asia-Pacifico, gli Stati Uniti e l’pa. Gli Stati Uniti sono rimasti il ??più grande mercato della casa automobilistica mentre la Cina “continua ad avere un’importanza strategica” per l’azienda affermandosi come il secondo posto più importante a livello mondiale per la società. “I continui venti contrari hanno comportato un calo a una cifra delle ...