Ultime Notizie – Ucraina | Kuleba | “Armi non bastano” E Londra pensa di mandare tank

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “L’è grata ai partner per il loro aiuto militare, ma dovremmo rimanere onesti l’uno con l’altro: nessuno avrà fatto abbastanza finché gli stivali russi rimarranno sul suolo ucraino”. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroinvoca nuovi e maggiori aiuti nella guerra contro la Russia. “Armare il nostro paese per la vittoria è la via più breve per ripristinare la pace e la sicurezza in Europa e altrove”, ha scritto su Twitter. Le parole del ministro arrivano mentre l’Occidente si mobilita per un ulteriore pacchetto di aiuti. Pochi giorni fa, gli Stati Uniti hanno deciso l’invio di un nuovo pacchetto da quasi 3 miliardi di dollari. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha reso note forniture da 2,85 miliardi di dollari che comprendono “carri armati Bradley, sistemi di artiglieria, mezzi per il trasporto di soldati, missili ...