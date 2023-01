Ultime Notizie – Terremoto Indonesia | scossa magnitudo 7 9 | scatta allerta tsunami

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Un potente, di7.9, è stato registrato oggi a largo delle coste orientali dell’, facendore l’. Secondo le autorità locali, l’epicentro è stato registrato a 148 km a nord est del distretto di Tenggara Barat, ad una profondità sottomarina di 131 chilometri. L’è stata diramata per la provincia di Maluku e per la vicina provincia di Sulawesi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

