Ultime Notizie – Staminali del cervello rallentano sclerosi multipla

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Una terapia sperimentale a base di celluledelsembra essere in grado di ridurre la progressione della, oltre a risultare sicura e tollerata. Questi i primi risultati di uno studio dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, pubblicati sulla rivista ‘Nature Medicine’. Per la prima volta al mondo, nel maggio 2017, un paziente conprogressiva in stadio avanzato ha ricevuto una terapia a base di celluleneurali, nell’ambito dello studio Stems, coordinato dal professor Gianvito Martino, direttore scientifico del San Raffaele di Milano e pioniere della ricerca in questo campo. Nell’articolo oggi su ‘Nature Medicine’, i medici e ricercatori dell’Unità di ricerca di Neuroimmunologia e del Centro ...