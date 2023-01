Ultime Notizie Roma del 09-01-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi la presidente della commissione europea Ursula von der leyen ha fatto visita a Palazzo Chigi è stata ricevuta dalla premier Giorgia Meloni alle 2 Un affettuoso saluto prima della stretta di mano sul tavolo dell’incontro il dottor migranti il piano nazionale di ripresa e resilienza Italia sollecita l’appoggio della commissione europea sulla regolazione la distribuzione degli arrivi extracomunitari senza permesso di entro i confini dell’Unione Per quanto riguarda il PNR R l’Italia in teoria vorrebbe più tempo per la messa a punto degli obiettivi concordati con l’Unione la cronaca sono in pieno svolgimento dell’attività per individuare i violenti che ieri hanno preso parte alla guerriglia lungo la A1 all’altezza dell’area di vicino Arezzo tra i tifosi dellae del ...