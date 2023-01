Ultime Notizie Roma del 09-01-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 gennaio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen stretta di mano davanti al fotografi prima di salire per il colloquio in precedenza si è tenuto un incontro tra la presidente della commissione europea èno Prodi incontro che si è svolto in un albergono e parte degli appuntamenti che vedranno impegnata von der leyen oggi nella capitale l’Italia in attesa che la commissione di alla sua valutazione sulla richiesta della terza B fondi caro benzina Adriano costa 8,9 euro in più rispetto a quanto costava a fine dicembre i calcoli arriva dal Codacons che sottolinea come si possa stimare una maggiore spesa su base annua di circa €200 ad ...