Ultime Notizie Roma del 09-01-2023 ore 13 | 10

(Di lunedì 9 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco vita in studio ieri migliaia di sostenitori dell’ex presidente Jair bolsonaro hanno asfaltato i palazzi delle istituzioni a Brasilia le immagini hanno ricordato quelle della salto al Campidoglio degli Stati Uniti avvenuto esattamente due anni fa la folla è riuscita in rompere nel parlamento sfondando i cordoni di sicurezza e devastando gli arredi i rivoltosi hanno assaltato anche il palazzo presidenziale la sede del tribunale supremo federale che si trovavano a due passi una cinquantina i feriti alcuni in gravi condizioni dopo diverse ore la polizia ripreso il controllo della situazione seguendo centinaia di arresti bolsonaro ha condannato gli attacchi parlando di azioni illegali di golpismo secondo il Ministro della Giustizia luna ha visitato i luoghi dell’assalto e parla di vandali ...

Corriere della Sera

Nel dettaglio Lunedì 9: al Nord, migliora al Nordovest,piogge al Nordest. Al Centro: maltempo su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: forte maltempo su Campania e Calabria tirrenica, con ...Le forti piogge delleore hanno causato disagi in varie zone del'Umbria, in particolare allagamenti di garage e sottopassi. In provincia di Perugia i vigili del fuoco sono impegnati ... Brasile, le ultime news in diretta | Lula convoca riunione di emergenza, Von der Leyen condanna l'assalto Scopri qui tutte le ultime notizie di gossip di oggi 9 gennaio 2023 su VIP, sportivi e personaggi dello spettacolo aggiornati in tempo reale ...“Aspettando Godot”, in programma al Teatro Bobbio, dal 12 al 15 gennaio alle ore 20.30 (domenica alle ore 16.30) ...