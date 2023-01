Ultime Notizie Roma del 09-01-2023 ore 10 | 10

(Di lunedì 9 gennaio 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Brasile sostenitori dell’ex presidente Jair bolsonaro hanno fatto irruzione nel palazzo del Congresso di Brasilia la polizia utilizzato candelotti di gas lacrimogeni per cercare di respingere le migliaia di militanti di estrema destra che hanno preso di mira la sede istituzionale una settimana dopo l’insediamento del presidente di sinistra e lui cena zio Lula Da Silva l’area intorno al congresso era stata transennata dalle autorità Ma i bolsonarista anti 1 sono riusciti a sfondare i cordoni di sì il presidente Lula ha condannato l’attacco vandalo e fasciste ha decretato l’intervento delle forze federali i palazzi istituzionali sono stati sgomberati Solo dopo alcune ore centinaia di arresti anche bolsonaro ha condannato alla con Un Tweet dopo I disordini in Brasile ...

