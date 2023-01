Ultime Notizie Roma del 09-01-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 gennaio 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in sostenitori dell’ex presidente Jair bolsonaro hanno fatto irruzione nel palazzo del Congresso di Brasilia la poliziotti lizzato candelotti di gas lacrimogeni per cercare di respingere le migliaia di militanti di estrema destra che hanno preso di mira da una settimana dopo l’insediamento del presidente di sinistra lui si Ignazio Lula Da Silva l’area intorno al congresso era stata transennata dalle autorità Ma i bolsonarista in pianura sono riusciti a sfondare i cordoni di Loretta il presidente Lula ha condannato l’attacco vandalo è fascista e ha decretato l’intervento delle forze federali i palazzi istituzionali sono stati sgomberati Solo dopo alcune ore centinaia di arresti anche bolsonaro ha condannato la con Un Tweet dopo I disordini in Brasile è arrivata la ...