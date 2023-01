Ultime Notizie Roma del 09-01-2023 ore 07 | 10

(Di lunedì 9 gennaio 2023)dailynews radiogiornale lunedì 9 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale con mi spieghi che rimandano alla salto al Congresso di Washington del 6 gennaio 2021 a Brasili andare in scena qualcosa di molto simile migliaia di sostenitori dell’ex presidente Jair bolsonaro scontrandosi con la polizia hanno invaso il palazzo del Congresso Nazionale nella capitale brasiliana sono stati presi d’assalto anche altri palazzi delle istituzioni del paese come la corte suprema il palazzo planalto È quello del tribunale supremo federale l’altra notizia che sta facendo discutere 15 minuti di guerriglia tra ultras dellae del Napoli in maniera non grave che poi in serata viene arrestato per rissa aggravata traffico autostradale della A1 in tempo almeno un paio d’ore chiuso in direzione nord per 50 minuti e questo è il bilancio della giornata follia all’altezza ...

Corriere della Sera

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... l'incremento dei prezzi sembra non rispondere all'andamento delle quotazioni petrolifere: prendendo in esame solo lesettimane, si scopre che il Brent in due mesi ha subito un deprezzamento ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Mosca: «A Kramatorsk uccisi oltre 600 soldati ucraini». Kiev... Il destino di Bolsonaro potrebbe cambiare dopo la domenica di follia. L'ex presidente era già scappato negli Stati Uniti, convinto che prima o poi arriverà per lui un ordine d'arresto ...Santo Stefano d’Aveto – Chiuso (momentaneamente) per mancanza di neve. Potrebbe sembrare l’annuncio della skiarea di Santo Stefano in questo periodo (non si scia, ma la seggiovia funziona ogni domenic ...