Ultime Notizie – Prezzi benzina | Salvini | “Domani in Cdm valutiamo intervento”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) ”c’è un Cdm; ragioneremo se tra guerra, caro materiali e caro materie prime sia il caso di intervenire, se ci siano denari per intervenire”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Matteo, a margine di un sopralluogo nel bresciano. ”Sono contento che ci siano dei controlli a tappeto perché qualcuno ahimè, anche in questo caso, come per gas e luce, ne sta approfittando. Per lo stesso prodotto non puoi pagare 1,70 euro in una città e 2,30 euro in un’altra”, osserva il ministro. Quindi, intanto occorre ”bloccare i furbi e far pagare chi sta esagerando. Poi conto che iin discesa arrivino anche alla pompa diperché non può calare il prezzo del barile e aumentare il prezzo al distributore”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione