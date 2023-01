Ultime Notizie – L’energia pulita serve anche alla crescita economica

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Energia. Secondo dati recentissimi dell’International Energy Agency, per portare l’economia globale dall’utilizzo delle fonti d’energia basate su combustibili fossili verso una economia autenticamente ‘’, il sistema economico nel suo complesso (pubblico e privato) dovrà investire circa 4.000 miliardi di dollari ogni anno a partire dal 2030. Una cifra enorme ma che è legalmente superata dal ‘costo opportunità’, cioè dal costo di non fare nulla e subire passivamente i riflessi negativi che i cambiamenti climatici portati dal riscaldamento globale e dalle altre distorsioni sull’ambiente derivate da anni di politiche negligenti, avranno sullaglobale. Al riguardo, il colosso assicurativo Swiss Re, da tempo impegnato nel settore, ha prodotto uno studio molto accurato nel quale si dimostra che i cambiamenti ...

Corriere della Sera

Le forti piogge delleore hanno causato disagi in varie zone del'Umbria, in particolare allagamenti di garage e sottopassi. In provincia di Perugia i vigili del fuoco sono impegnati ...... Luogo: : Cuneo capi moda da amare per sempre >>> LEGGI L'OFFERTA StraNotizie.it è stato selezionato dal servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreseguici ... Brasile, le ultime news in diretta | Lula convoca riunione di emergenza, Von der Leyen condanna l'assalto Billy Idol ha ora la sua stella sulla Walk of Fame. L'evento commemorativo si è svolto il 7 gennaio. Presente anche Harry Rollins ...Gianluca Vialli e Roberto Mancini... la loro amicizia ha superato la prova del tempo, un'amicizia che è nata fin dai tempi della Sampdoria durante la quale erano soprannominati i gemelli del gol. Ed è ...