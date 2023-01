Ultime Notizie – Il Qatar vuole anche il Tottenham

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il, già proprietario del Psg, pronto ad entrare come socio di minoranza del. Lo scrive Sky Sports Uk che riporta di un incontro a Londra fra il numero uno delSports Investements (QSI) Nasser Al-Khelaifi e il presidente degli Spurs Daniel Levy. Nell’incontro non si è ancora arrivati a parlare di cifre e di come spartirsi il pacchetto azionario del club, che comunque dovrebbe rimanere sotto il controllo dell’attuale proprietario. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

