Ultime Notizie – Brasile | rivoltosi con maglia Selacao | Bolsonaro esortò a indossarla

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Io invito tutti ad andare a votare con la maglietta verde e giallo, quello che le Forze armate possono garantire è che votare in giallo e verde sarà garantito”. Così Jair, a pochi giorni dal primo turno delle presidenziali all’inzio di ottobre, aveva minacciato di schierare l’esercito nei seggi dove non si sarebbe permesso ai suoi sostenitori di andare a votare indossando la maglietta della nazionale carioca, che ora è diventato il vessillo e il simbolo identitario dei sostenitori dell’ex presidente di estrema destra che hanno dato l’assalto alle istituzioni democratiche del. Tanto che la Federcalcio brasiliana ha diffuso una nota in cui condanna l’uso “in atti antidemocratici e vandalici” delladella Selecao. “Ladella nazionale brasiliana è un simbolo della gioia del nostro popolo. ...

