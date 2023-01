Ultime Notizie – Bollette luce e gas | come muoversi nella giungla del mercato libero

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Iltutelato delle, sia per lasia per il gas, ha un andamento chiaro, stabilito dall’Arera, l’Autorità per l’energia, con l’indicazione delle tariffe. Ma in Italia, ormai, la maggior parte dellesono quelle riferite al, che in queste settimane somiglia sempre di più a una. Tra modifiche unilaterali dei contratti, promozioni poco chiare e previsioni incerte, gli italiani sono in balìa di call center aggressivi, agenzie che spingono un fornitore piuttosto che un altro e le difficoltà con cui anche l’Antitrust è costretta a. Il risultato, troppo spesso, è che gli italiani finiscono con il pagarepiù alte di quanto sarebbe giusto, anche nelle attuali, difficili, ...

Corriere della Sera

Photo: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.com Cosa svela Harry su Lady Diana: le suedichiarazioni sull'amata mammaHa anche espresso "preoccupazione" per quanto sta accadendo "in questeore in Brasile" e ha ripercorso i teatri del mondo piegati da povertà e conflitti, dalla Siria alla Terra Santa, dall'... Brasile, le ultime news in diretta | Lula convoca riunione di emergenza, Von der Leyen condanna l'assalto (Teleborsa) - Stanno arrivando ai consumatori le lettere che preannunciano gli adeguamenti che scatteranno da marzo in poi. Si chiamano in gergo tecnico "rimodulazioni" e nella pratica non sono altro ...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, rilascia alcune dichiarazioni sul movimento femminile a margine della presentazione del documentario di Sara Gama, che andrà in onda su ...