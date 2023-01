Ultime Notizie – Autonomia | Calderoli | “Nessuna fuga in avanti o rischio di blitz”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “C’è la necessità di un passaggio Governo-Regioni, dopodiché ci sarà un parere espresso dal Parlamento, l’intesa definitiva andrà in Parlamento e verrà votata dal Parlamento. Quindi non c’èindi”. Queste le parole del senatore Roberto, parlamentare della Lega e Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sulle modalità di approvazione delle intese sulle autonomie regionali. ”Io ho fatto una previsione temporale di un anno per l’approvazione della legge di attuazione in Parlamento e un anno per la definizione del Lep, dei costi e dei fabbisogni standard. Da quel momento e solo da quel momento ci sarà la possibilità per una Regione di sottoscrivere una pre-intesa. Quindi stiamo parlando ...

Corriere della Sera

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Brasile, le ultime news in diretta | Lula convoca riunione di emergenza, Von der Leyen condanna l'assalto A sei mesi dalla scadenza del contratto inoltre, Mirante potrebbe prendere questa ultima occasione per chiudere definitivamente la sua carriera.Che il Sassuolo non sia più soltanto una società radicata nel territorio regionale e nazionale, lo dimostrano le numerose operazioni messe a segno dal club negli ultimi anni. Dall’Olanda (Flamingo) al ...