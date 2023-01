Ultima di andata amara | cade a Casalnuovo la banda di Calandrelli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodi Napoli – Sconfitta 50 a 39 la Pasta Rummo Benevento adi Napoli contro la Virtus Amy, nel big match dell’giornata didella Serie C Femminile. Match sfortunato per le ragazze della, che sin dai primi attimi di gara lasciano troppo spazio alle avversarie, molto brave in fase realizzativa e sicuramente più scaltre delle ragazze in blucelesti. Un sfida giocata tutta sui binari dell’esperienza, dove a fare la parte del leone è stata la solidità delle locali. Primo quarto con lieve predominio delle locali, che chiudono 19:12. Il secondo quarto è negativo per le ragazze della Pasta Rummo, che chiudono a -11 alla pausa lunga, dopo essere state sotto pesantemente, fino anche al -16. Nel terzo quarto si rivede ...