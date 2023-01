Ufficiale Malinovskyi al Marsiglia | il video di presentazione è da star

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Bergamo. Ora è: Ruslandice addio all’Atalanta ed è un nuovo giocatore del. Nella mattinata di martedì sono arrivati i comunicati che hanno annunciato l’operazione. “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto a Olympique de Marseille il calciatore Ruslan, a titolo temporaneo con diritto e con obbligo di acquisizione definitiva, nel secondo caso al verificarsi di determinate condizioni. Atalanta B.C. ringrazia sentitamente Ruslan per l’impegno, il senso di appartenenza al Club e il significativo contributo fornito in tre stagioni e mezza, augurandogli le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza professionale”. Il trasferimento del classe 1993 porterà nelle casse nerazzurre circa 13 milioni di euro. Nella nuova avventura indosserà il 18, lo stesso numero che aveva in ...

Sportitalia

Tutti i dettagli sul centrocampista Il Marsiglia, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo, ha ufficializzato l'arrivo di Ruslandall'Atalanta. Il centrocampista ucraino si ...Ruslanè ufficialmente un nuovo giocatore dell' Olympique Marsiglia . L'ucraino lascia dunque l' Atalanta dopo 3 anni e mezzo. La formula, come comunicato su Twitter dal club francese, è quella ... UFFICIALE Malinovskyi è un nuovo giocatore del Marsiglia Il calciatore ucraino, come previsto, vola in Francia Adesso la notizia è diventata ufficiale: Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. La formula, comunicata su Twitter dai t ...Il Marsiglia, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo, ha ufficializzato l’arrivo di Ruslan Malinovskyi dall’Atalanta. Il centrocampista ucraino si trasferisce in Francia in prestito con ...