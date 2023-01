Ue | Von der Leyen lascia P Chigi dopo incontro con Meloni

Il Sole 24 ORE

Tema, quest'ultimo, che certamente affrontato nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea UrsulaLeyen . In Italia già 3.Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi, UrsulaLeyen, Presidente della Commissione europea. Immagini messe a disposizione con licenza CC - BY - NC - SA 3.0 IT Incontro Meloni-Von der Leyen, sul tavolo anche il dossier migranti. Ma Bruxelles frena sul patto Ue David Sassoli era un uomo con una grande passione per la democrazie e l'Europa. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, ...Di Maurizio Ferrera È in discussione una ambiziosa riforma che prevede il superamento del Regolamento di Dublino. Il tema sarà certamente trattato nell’incontro tra Meloni e von der Leyen Illustrazion ...