Ue | Meloni riceve Von der Leyen a Palazzo Chigi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – La presidente della Commissione europea, Ursula Von der, è appena arrivata adove è stata ricevuta dal premier Giorgia. Tra le due un affettuoso saluto, prima della stretta di mano a favore dei fotografi. Sul tavoli il dossier migranti, sul quale l’Italia porterà probabilmente una propria proposta. L’Italia sollecita l’appoggio della Commissione europea sulla regolazione e la distribuzione degli arrivi extracomunitari senza permesso dentro i confini dell’Ue. Anche il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza sarà tra i temi trattati: l’Italia, in teoria, vorrebbe più tempo per la messa a punto dei target concordati con l’Ue. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Domani Francesco la presidente del Consiglio Non è un vertice formale, perciò non sono previste conclusioni ufficiali. Eppure, quando oggi Ursula von der Leyen varcherà il portone di palazzo Chigi, la presidente ...