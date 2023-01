Ue | Letta | “Basta diritto di veto | non può andare avanti ancora”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 9 gennaio 2023) ROMA – L’Europa non puòcon il meccanismo deldi, è uno strumento che deve essere almeno rivisto, prevedendo che l’iniziativa debba essere presa da un minimo di tre paesi. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico(foto), parlando ad un’iniziativa in onore di David Sassoli. “Se continuiamo a dare ila un singolo paese europeo… Con quello che è successo con la guerra, il tema deldinon può essere completamente abbandonato”. “Diciamo le cose come stanno – ha aggiunto – ditemi una volta che è stato posto undentro il consiglio dei ministri europei per un motivo che non fosse di ricatto. Ilè posto come ricatto per ottenere una cosa in un altro ambito. Bisogna ...