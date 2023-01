(Di lunedì 9 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono contento della visita di Paschal a Roma. In uneuropeo e globale caratterizzato da un elevato grado di, continuiamo a sostenere i cittadini e le imprese colpite dagli elevati prezzi dell’energia”. Lo ha detto il Ministro dell’economia, Giancarlo, dopo l’incontro al Mef con il Presidente dell’Eurogruppo e Ministro della Spesa Pubblica, Piano di Sviluppo Nazionale e Riforma dell’Irlanda Paschal Donohoe. “La nostra legge di bilancio, infatti – aggiunge – concentra il grosso delle risorse finanziarie aggiuntive per il 2023 sulla mitigazione dell’impatto economico e sociale dei prezzi elevati dell’energia. La crescita economica e la solidità delle finanze pubbliche sono al centro dell’azione del governo italiano, anche aumentando gli investimenti e attuando le riforme. In questo ...

Il Tempo

I ministrie Donohoe hanno anche discusso di altre priorità dell'Eurogruppo per la prima ... "Ilattuale non è privo di sfide, ma vi sono motivi di ottimismo - ha commentato dopo l'...... Giorgia Meloni, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo, incontreranno ... Il tutto in unipercontrollato nel quale giornalmente vengono annotati, su registri bollati, ... Ue, Giorgetti “Contesto di incertezza, coordinamento essenziale” Il piano di azione per il 2023 concernente il prezzo dei carburanti, che segue le indicazioni arrivate dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, prevede al contempo un’attività di controllo «str ...La lotta all'inflazione e al caro energia al centro dell'incontro che si è tenuto oggi al Ministero dell'Economia e delle Finanze tra il ministro italiano ...